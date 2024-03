The Spider Within: A Spider-Verse Story ze zwiastunem. Premiera animacji już jutro

W tym mieszającym gatunki thrillerze The Spider Within: A Spider-Verse Story, Miles Morales stara się zrównoważyć swoje obowiązki jako nastolatek, przyjaciel i student, działając jednocześnie jako przyjazny Spider-Man z Brooklynu. Po szczególnie trudnym dniu życia z tymi presjami, Miles doświadcza ataku paniki, który zmusza go do skonfrontowania się z przejawami jego lęku i nauczenia się, że zwrócenie się o pomoc może być równie odważnym aktem, jak ochrona jego miasta przed złem.