Lista premier na konsolach Xbox i PC. Taktyczna walka z Obcym i sieciowy Crash

Zgodnie z tradycją Microsoft zaprezentował listę gier, które w nadchodzących dniach zadebiutują w Microsoft Store (PC) oraz na konsolach Xbox. Przed użytkownikami wspomnianych platform nieco spokojniejszy tydzień, w którego trakcie będą mogli zapoznać się z łącznie 15 produkcjami. Jedną z ważniejszych pozycji w zestawieniu zdaje się Aliens: Dark Descent , czyli nowa gra akcji z elementami taktycznymi skierowana do miłośników marki Obcy, która ukaże się już we wtorek – 20 czerwca.

Tego samego dnia w ręce graczy trafi również Crash Team Rumble, czyli sieciowy spin-off popularnej serii platformówek. Jeśli zastanawiacie się, czy warto sięgnąć po nadchodzącą produkcję studia Toys For Bob, to w podjęciu odpowiedniej decyzji być może pomogą Wam nasze wrażenia z przedpremierowego pokazu: Widzieliśmy Crash Team Rumble w akcji i... jest intrygująco!

W przyszłym tygodniu nie zabraknie też nowości dla abonentów Xbox Game Pass. W czwartek – 22 czerwca – w usłudze Microsoftu zadebiutuje bowiem The Bookwalker: Thief of Tales, czyli przygodowa gra od studia Do My Best Games, w której wcielimy się w bohatera podróżującego między rzeczywistością a światami z książek.