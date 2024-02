Nowe Halo może być dostępne „dla wszystkich graczy na wszystkich platformach”

W przyszłym tygodniu Phil Spencer ma przedstawić graczom przyszłość marki Xbox . Zapowiedziane przez przedstawiciela Microsoftu wydarzenie jest pokłosiem ostatnich doniesień, według których gry amerykańskiej firmy mają trafić na konkurencyjne konsole. We wspomnianych plotkach prawdopodobnie znajduje się więcej, niż ziarno prawdy, co zdaje się potwierdzać jedna z ofert pracy opublikowanych przez 343 Industries.

Wszystko powinno wyjaśnić się już w przyszłym tygodniu. Jak wspomnieliśmy wyżej, Phil Spencer zapowiedział „wydarzenie biznesowe”, na którym zostanie omówiona „przyszłość” oraz „wizja” marki Xbox. Fani „Zielonych” muszą więc uzbroić się w cierpliwość i czekać na stanowisko Microsoftu.

Na koniec przypomnijmy, że ostatnia odsłona serii Halo, czyli Halo Infinite, zadebiutowała na rynku w grudniu 2021 roku. Gra trafiła wyłącznie na komputery osobiste oraz konsole Xbox One i Xbox Series X/S. Jeśli natomiast jesteście ciekawi naszej opinii na temat wspomnianej produkcji 343 Industries, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Halo Infinite – Master Chief znowu na służbie.

