Nowa gra twórcy Shadow of The Colossus na TGA 2024. Zobaczyliśmy pierwszy zwiastun

The Game Awards 2024 ujawniło już wiele interesujących projektów, a jednym z nich jest kolejna produkcja Fumito Uedy. Projektant w przeszłości zajmował się takimi tytułami jak między innymi Shadow of The Colossus oraz Ico. Zobaczyliśmy zwiastun nowego projektu o roboczej nazwie Project: Robot.

The Game Awards 2024 - zwiastun kolejnego projektu Fumito Uedy

Project: Robot jest tytuł powstającym już od ponad 5 lat, za który odpowiadają genDesign oraz Epic Games Publishing wraz z wyżej wymienionym projektantem na czele. Niestety twórcy nie udostępnili zbyt wielu informacji odnośnie nowego projektu, lecz na udostępnionym nagraniu możemy zobaczyć kilka ujęć powstałym na silniku gry.