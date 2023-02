Nowa gra twórców serii Ori spróbuje zrewolucjonizować gatunek action-RPG

Na początku miesiąca Thomas Mahler – dyrektor kreatywny Moon Studios – podzielił się kilkoma informacjami na temat nadchodzącej produkcji wspomnianego zespołu. Dowiedzieliśmy się wówczas, że nowa gra twórców serii Ori może podbić serca miłośników The Legend of Zelda. Tymczasem okazuje się również, że deweloperzy wiążą ze swoim kolejnym projektem spore nadzieje.

Dyrektor kreatywny Moon Studios podgrzewa atmosferę wokół nadchodzącej gry zespołu

Thomas Mahler opublikował wczoraj wpis na portalu społecznościowym Twitter, w którym podkreślił, że nadchodząca gra twórców Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps będzie przełomowym momentem dla Moon Studios. Zdaniem dewelopera niezapowiedziana do tej pory produkcja może zdecydować o dalszych losach zespołu.



Dyrektor kreatywny Moon Studios stwierdził bowiem, że za sprawą swojej nowej gry zespołowi albo uda się zrewolucjonizować gatunek action-RPG, albo zespół zacznie powoli znikać z pola widzenia. Mahler przyznaje, że taka perspektywa powinna być przerażająca, ale – jak sam podkreśla – uwielbia wyzwania.



W odpowiedzi na pytanie jednego z fanów deweloper ujawnił także, że nowa gra Moon Studios będzie mogła pochwalić się widokiem top-down. Niestety na więcej informacji dotyczących wspomnianej produkcji będziemy musieli jeszcze nieco poczekać.



Na koniec przypomnijmy, że ostatnią produkcją Moon Studios jest wspomniane wyżej Ori and the Will of the Wisps. Gra dostępna jest na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One, Xbox Series X/S i Nintendo Switch, a także w usłudze Xbox Game Pass. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat tego tytułu, to zapraszamy Was do lektury: Drugi akt najwspanialszej baśni generacji - recenzja Ori and the Will of the Wisps.

