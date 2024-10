Nowa gra piracka zostanie przełożona? Twórcy wciąż nie odpowiedzieli

Od długiego czasu wiedzieliśmy, że nowy RPG z turową walką o tytule Flint: Treasure of Oblivion zostanie wydany na PC oraz konsolach 24 października. Nie otrzymaliśmy żadnych oficjalnych informacji na ten temat, lecz na platformach udostępniających grę widnieje opóźniona data premiery. Przy wczorajszym pojawieniu się wersji demonstracyjnej produkcji również nie skomentowano sytuacji.

Flint: Treasure of Oblivion - gra nie ukaże się zgodnie z planem?

Wczoraj na Steamie pojawiło się demo Flint: Treasure of Oblivion, co nie powinno być niczym zaskakującym - w przyszłym tygodniu mieliśmy zagrać w pełną wersję gry. Wiele wskazuje na to, że tak się jednak nie stanie. Na Steamie, Microsoft Store oraz PlayStation Store pojawiła się nowa data premiery, czyli 14 listopada. Twórcy nie odnieśli się do tej sytuacji, mimo aktywności m.in. na Twitterze/X w innych tematach.