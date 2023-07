No Sun To Worship może wypełnić pustkę w sercach fanów serii Splinter Cell

Nad wspomnianą produkcją pracuje Antonio Freyre, który na swoim koncie ma już udane Undetected, które czerpało inspiracje z pierwszej odsłony serii Metal Gear Solid. No Sun To Worship – jak wspomnieliśmy wyżej – jest natomiast propozycją dla miłośników Splinter Cella, a zainteresowani mogą już przetestować tę ciekawie zapowiadającą się skradankę.

W listopadzie ubiegłego roku Ubisoft opublikował pierwsze grafiki koncepcyjne ze Splinter Cell Remake . Na premierę odświeżonej wersji przygód Sama Fishera z pewnością przyjdzie nam jeszcze nieco poczekać. Okres oczekiwania można jednak umilić sobie innymi produkcjami, a jedną z ciekawszych propozycji wydaje się No Sun To Worship, czyli obiecująca skradanka inspirowana wspomnianą serią.

Wersja demonstracyjna gry No Sun To Worship została bowiem udostępniona w serwisie Itch.io. Należy mieć jednak na uwadze, że demo nie zawiera wszystkich funkcji, które ostatecznie mają trafić do gry. Freyre opublikował jednak również materiał promocyjny swojej produkcji, który również pozwala sprawdzić, jak wspomniany tytuł prezentuje się w akcji.