TGA 2023: No Rest For The Wicked – nowa gra twórców serii Ori na pierwszym zwiastunie!

Już kilka miesięcy temu zapowiadano, że nowa gra twórców serii Ori spróbuje zrewolucjonizować gatunek action-RPG. W trakcie The Game Awards 2023 doczekaliśmy się natomiast oficjalnej prezentacji nadchodzącej produkcji deweloperów z Moon Studios. Okazuje się, że wspomniany zespół pracuje nad No Rest For The Wicked.

No Rest For The Wicked zaprezentowane na The Game Awards 2023. Twórcy serii Ori pracują nad action-RPG

W trakcie The Game Awards 2023 mieliśmy okazję zobaczyć pierwszy zwiastun No Rest For The Wicked. Całość zapowiada się na kolejną klimatyczną przygodę od deweloperów z Moon Studios. W materiale pojawiło się nawet kilka fragmentów rozgrywki, ale zainteresowani muszą uzbroić się w jeszcze odrobinę cierpliwości, ponieważ nad dokładną prezentację gry będzie trzeba poczekać do 1 marca 2024 roku.