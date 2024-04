No Rest for the Wicked zachwyca na nowym zwiastunie. Widowiskowy materiał od twórców Ori

Na początku kwietnia zainteresowani No Rest for the Wicked mogli rzucić okiem na grafiki koncepcyjne udostępnione przez twórców . Premiera RPG akcji już na horyzoncie, w związku z czym deweloperzy nie zwalniają tempa. W sieci pojawił się bowiem nowy zwiastun prezentujący nadciągającą produkcję twórców Ori.

Twórcy No Rest for the Wicked prezentują nowy zwiastun gry

No Rest for the Wicked to przygotowana przez twórców Ori gra z gatunku RPG akcji, która już za kilka dni trafi na rynek w ramach wczesnego dostępu. Tytuł ma oferować między innymi wymagający system walki, bogatą zawartość w endgame, a także dynamicznie zmieniającą się pogodę. W produkcji można bawić się zarówno w pojedynkę, jak i w kooperacyjnym trybie kampanii ze znajomymi.

W związku z nadciągającą wielkimi krokami premierą, do sieci trafił nowy zwiastun No Rest for the Wicked. Widowiskowy materiał pozwala ponownie zapoznać się z przygotowanymi przez twórców atrakcjami i potwierdza datę debiutu w ramach wczesnego dostępu. Udostępniony trailer znajduje się na dole wiadomości.