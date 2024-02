No Rest For The Wicked od twórców Ori and the Will of the Wisps opóźnione

Na The Game Awards 2023 doczekaliśmy się prezentacji No Rest For The Wicked, czyli nowego action-RPG od twórców Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps. Zgodnie z zapowiedziami kolejna produkcja Moon Studios miała zadebiutować we wczesnym dostępie w pierwszym kwartale bieżącego roku. Okazuje się jednak, że na wspomniany tytuł będzie trzeba poczekać nieco dłużej.

Premiera No Rest For The Wicked we wczesnym dostępie opóźniona

Decyzja została podjęta przez Take-Two. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami No Rest For The Wicked trafi bowiem na rynek dzięki Private Division – oddziałowi amerykańskiej firmy, który zajmuje się wydawaniem gier niezależnych opracowywanych przez małe i średnie studia deweloperskie. Nowy termin premiery gry we wczesnym dostępie wyznaczono na drugi kwartał 2024 roku.