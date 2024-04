No Rest for the Wicked debiutuje w Early Access. Ujawniono wymagania sprzętowe

Zgodnie z zapowiedziami No Rest for the Wicked debiutuje dziś we wczesnym dostępie na Steam. Nic więc dziwnego, że deweloperzy z Moon Studios podzielili się nowymi szczegółami na temat swojej produkcji. Twórcy Ori and the Blind Forest oraz Ori and the Will of the Wisps ujawnili bowiem wymagania sprzętowe nowego action-RPG.

Ujawniono wymagania sprzętowe No Rest for the Wicked na PC

Na stronie No Rest for the Wicked na Steam udostępniono zarówno minimalne, jak i zalecane konfiguracje. W pierwszym przypadku gracze mogą liczyć na rozgrywkę w rozdzielczości 1080p i 30 klatkach na sekundę przy ustawieniach skupionych na wydajności. Natomiast spełnienie rekomendowanych wymagań pozwoli uruchomić grę w Full HD i 60 FPS-ach oraz ustawieniach skupionych na jakości obrazu.