No Man's Sky: Waypoint to aktualizacja inna niż wszystkie. Zobacz zwiastun

Niedawno w grze No Man’s Sky zadebiutowała aktualizacja z numerem 4.0 pod tytułem Waypoint – tego samego dnia na rynku pojawiła się także wersja produkcji na konsolę Nintendo Switch. Zanim przejdziemy do omawiania wszelkich szczegółów, warto zaznaczyć, że posiadacze wspomnianego urządzenia mogą znaleźć specjalne nagrody w Kosmicznej Anomalii, które będą dostępne do odebrania przez miesiąc, czyli do 7 listopada. Poniżej natomiast znajdziecie zestawienie nowości oraz zwiastun aktualizacji.

Najważniejsze nowości w aktualizacji Waypoint

Można powiedzieć, że aktualizacja 4.0 jest inna niż wszystkie poprzednie . Na samym początku bieżącego miesiąca redakcja serwisu Eurogamer miała okazję porozmawiać na ten temat z przedstawicielem studia Hello Games. Jak zapowiadał wówczas Sean Murray, najnowsza wersja wprowadziła – zamiast stricte zupełnie nowej zawartości – całe mnóstwo usprawnień dotyczących balansu, poziomu trudności oraz struktury gry . Co to dokładnie oznacza? Już wyjaśniamy.

Pierwszą ważną nowością jest możliwość tworzenia własnych trybów rozgrywki – teraz gracze mogą dostosowywać nie tylko poziom trudności, ale również ekonomię, system walki czy wyzwania związane z przetrwaniem w świecie. Twórcy udostępnili także gotowe szablony ustawień.

Drugą ważną nowością jest tryb relaksacyjny (Relaxed). Choć jest on w gruncie rzeczy podobny do standardowego, tutaj uproszczone zostały aspekty survivalowe i zmniejszono poziom trudności. Jest to więc tryb przeznaczony przede wszystkim dla tych, którzy chcą skupić się na fabule i walce.

Następnie mamy zmodyfikowany – i tym samym ulepszony – system ekwipunku. Ekran wyposażenia został odświeżony wizualnie, a interfejs użytkownika został przebudowany w taki sposób, aby łatwiej można było dostać się do zakładek technologii oraz ładunku naszego statku. Dodano nową sekcję katalogu, gdzie znajdziemy zdobytą wiedzę z dzienników i pradawnych artefaktów.

Dla wielu zbawieniem okaże się system automatycznego zapisu i możliwość nazywania save'ów.

Kolejnym ciekawym usprawnieniem jest rakieta pozwalająca handlować z dowolnego miejsca.

Na komputerach osobistych wprowadzono wsparcie technologii skalowania obrazu AMD FidelityFX 2.0. Jej celem jest poprawienie płynności wyświetlania animacji bez spadków w jakości obrazu – nawet w przypadku zintegrowanych kart graficznych.

Do tego wszystkiego dochodzi naprawdę ogromna liczba zarówno mniejszych, jak i większych zmian czy usprawnień. Zainteresowanych pełną listą zapraszamy na oficjalną stronę aktualizacji.

Przypomnijmy, że No Man’s Sky zadebiutowało 9 sierpnia 2016 roku na konsolach PlayStation 4, a 12 sierpnia pojawiło się na komputerach osobistych. Na Xboksie One gra pojawiła się 24 lipca 2018. Zainteresowanych serdecznie zapraszamy do przeczytania naszej recenzji.