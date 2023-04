No Man's Sky: Interceptor to kolejna wielka aktualizacja do gry. Co nowego?

Wincenty Wawrzyniak 0 0

Hello Games poinformowało o udostępnieniu kolejnej naprawdę sporej aktualizacji do gry No Man’s Sky.

No Man’s Sky w żadnym wypadku nie zwalnia tempa. Przedstawiciele studia Hello Games poinformowali o udostępnieniu wielkiej aktualizacji Interceptor. Patch z numerem 4.20 jest już dostępny do pobrania zarówno na komputerach osobistych, jak i na konsolach. Poniżej możecie natomiast znaleźć oficjalny zwiastun najnowszego rozszerzenia. No Man’s Sky: Interceptor – nowości i zmiany Znacząca część nowej zawartości jest powiązana z trwającą aktualnie inwazją mechanicznych Strażników (Sentinels), która spowodowała pojawienie się w systemie spaczonych planet. To właśnie tam możemy znaleźć unikalne jednostki Strażników, mnóstwo kryształów, a także inne atrakcje, których na próżno szukać na nieskażonych planetach. Gracze mogą znaleźć nowe misje na stacji Kosmiczna Anomalia, które będą wymagały eksploracji tych planet.

Pojawiła się także możliwość pozyskiwania technologii wspomnianych Strażników – na skażonych planetach znajdziemy obozowiska skrywające różne sekrety. Co ciekawe, w trakcie eksploracji kosmosu na naszej drodze spotkamy statki Strażników oraz ich wraki, które również możemy samodzielnie pozyskać, a także odnowić, by posiadać je na własność.

