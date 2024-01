Nintendo wyprzedzało konkurencję o 10 lat. Modemem satelitarnym od SNES miał być kluczem do raju dla twórców niezależnych

Wygląda na to, że Nintendo mogło zdominować rynek gier niezależnych lata przed tym zanim Microsoft uczynił to na Xboxie 360.

Źródłem tych rewelacji jest Shigeru Miyamoto, który ujawnił, wiele lat temu pojawił się plan, żeby wykorzystać modem satelitarny do SNES i otworzyć za jego pomocą drzwi do raju dla twórców niezależnych gier . Mogło to nastąpić dużo wcześniej niż udało się to wprowadzić Microsoftowi i Sony.

Wspomniane urządzenie to Satellaview, czyli modem satelitarny dla japońskiego odpowiednika SNES, Super Famicom. Umożliwiał on pobieranie gier i innych multimediów na konsolę za pośrednictwem transmisji satelitarnych. Urządzenie to spodobało się użytkownikom na tyle, że transmisje te można było nadawać w Japonii przez kilka lat. Później wiele tych projektów popadło w zapomnienie, ale zbieraczom i kolekcjonerom udało się ocalić część spuścizny Satellaview. Jednak to nie koniec historii.

Nintendo wyprzedzało epokę, ale skończyło się na planach

Okazuje się bowiem, że Nintendo miało dużo większe plany wobec Satellaview. Firma już w 1995 roku doszła do wniosku, że modem dawał im w zasadzie nieograniczone możliwości bezpłatnej dystrybucji treści, które byłyby trudne do sprzedania innymi kanałami. Fizyczny nośnik był w tym wypadku zbyt drogi i kłopotliwy w dystrybucji. Z powodzeniem mogło go zastąpić przesyłanie danych.