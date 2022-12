Nintendo Switch Year in Review 2022 już dostępne. Sprawdźcie swoje statystyki

Nintendo zachęca użytkowników konsoli Nintendo Switch do podsumowania 2022 roku.

W tym tygodniu Sony udostępniło stronę PlayStation 2022 Wrap-Up, dzięki której posiadacze PlayStation 4 i PlayStation 5 mogą podsumować mijający rok. Okazuje się, że do podobnej zabawy graczy zaprosiło również Nintendo. Dzięki Nintendo Switch Year in Review 2022 użytkownicy hybrydowej konsoli japońskiej firmy mogą zapoznać się ze swoimi statystykami z ostatnich 12 miesięcy.

Nintendo Switch Year in Review 2022 pozwala graczom podsumować mijający rok

Zainteresowani muszą jedynie udać się na dedykowaną stronę Nintendo Switch Year in Review 2022 i zalogować się na swoje konto Nintendo. Po chwili każdy użytkownik powinien otrzymać własne podsumowanie mijającego roku. Wśród statystyk znajdziemy m.in. informacje o grach, z którymi spędziliśmy najwięcej czasu (również podziałem na konkretne miesiące), produkcjach, z którymi zaczęliśmy przygodę w ciągu ostatnich 12 miesięcy, czy też ulubionych gatunkach.



Na samym dole strony Nintendo poleca natomiast kilka tytułów, które powinny przypaść do gustu danemu użytkownikowi. Nieco niżej znajdziemy natomiast kilka produkcji, które mają zadebiutować na Nintendo Switch w najbliższej przyszłości. Niestety producent wspomnianej konsoli – w przeciwieństwie do Sony – nie zdecydował się na wręczenie swoim użytkownikom żadnego prezentu.

Wczytywanie ramki mediów.