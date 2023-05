Nintendo przewiduje spadek zainteresowania starzejącą się konsolą Switch.

Nintendo szacuje, że nadal będzie postępował spadek zainteresowania, a co za tym idzie sprzedaży starzejącej się konsoli Switch.

Dwa lata temu sprzedało się 23 miliony Switchy, a w zeszłym roku o wiele mniej, bo 18 milionów. Nintendo spodziewa się dalszego spadku popytu na starzejącą się konsolę. Zakłada sprzedaż w wysokości 15 milionów na przyszły rok i zakłada, że taka prognoza może okazać się zbyt optymistyczna.

Utrzymanie tempa sprzedaży Switcha będzie trudne w siódmym roku obecności na rynku. Nasz cel sprzedaży 15 milionów sztuk w tym roku podatkowym jest trochę naciągany.

Sposobem na utrzymanie zbytu ma być sprzedaż drugiej, a nawet trzeciej konsoli osobom, które już ją posiadają.

Staramy się umieścić nie tylko jeden system w każdym domu, ale kilka w każdym domu, a nawet jeden dla każdej osoby.

Sprzedaż Switchy w tym kwartale wyniosła 3,06 miliona (z czego dokładnie połowa to jednostki OLED), co jest jednym z najgorszych kwartałów sprzedaży konsoli do tej pory. Jednak Nintendo przewidziało taką sytuację i umieściło ją w zeszłorocznej prognozie.