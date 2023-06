Plotki głoszą, że Nintendo szykuje się do zapowiedzi nowej gry z serii Mario.

Ostatnio pojawiło się wiele plotek, że zbliża się nowe Nintendo Direct. Niektórzy wtajemniczeni twierdzą, że nastąpi to w przyszłym miesiącu, podczas gdy inni twierdzą, że nawet w tym tygodniu. W każdym razie wydaje się, że możemy spodziewać się nowej przygody Mario i remake'u jakiegoś klasyka z Super Nintendo. Źródłem pogłoski jest Pyoro, czyli ten sam człowiek, który niedawno ujawnił zarówno Everybody 1-2 Switch, jak i Sonic Superstars, co z pewnością zwiększa jego wiarygodność.

Nintendo ogłosi wkrótce nową grę z serii Mario?