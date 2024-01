Nine Inch Nails stworzy muzykę do Death Stranding 2? Hideo Kojima ogłosił współpracę z zespołem

Dwa zdjęcia opublikowane przez Hideo Kojimę spowodowały lawinę spekulacji. Czy Nine Inch Nails stworzy muzykę do gry lub filmu?

Nie ma tam ani słowa o współpracy, ale wyobraźnia graczy ruszyła natychmiast. Wszyscy podejrzewają, że słynny zespół industrial rockowy Nine Inch Nails został zaangażowany do stworzenia ścieżki dźwiękowej do aktualnych projektów Kojimy. Spekulacje obracają się wokół gry Death Stranding 2 i filmu .

I chociaż nie mamy oficjalnego potwierdzenia, czy rzeczywiście tak jest, to Kojima z pewnością nie opublikował tych zdjęć tylko dlatego, że jest fanem Nine Inch Nails. Duet Trent Reznor i Atticus Ross jest uznanym twórcą muzyki do filmów. Wystarczy przypomnieć, że dwukrotnie został uhonorowany nagrodami Grammy za ścieżki dźwiękowe: The Social Network w 2010 i Co w duszy gra w 2020 roku.