Night-Runners to propozycja dla fanów ulicznych wyścigów w starym stylu

Night-Runners to projekt, nad którym pracują niezależni deweloperzy ze studia Planet Jem. Twórcy przed paroma dniami oddali w ręce graczy prolog swojej produkcji, który spotkał się z bardzo ciepłym przyjęciem. Jeśli tęsknicie za wyścigami w ulicznym, old-schoolowym stylu, koniecznie zapoznajcie się z tym tytułem. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym trailerem.

Night-Runners powinno zainteresować fanów Need for Speed: Underground 2

Akcja Night-Runners rozgrywa się na japońskich ulicach z lat 1990-2009. W trakcie zabawy gracz dołączy do lokalnych drużyn, które w wyścigach walczą o kontrolę w mieście. Twórcom bardzo zależało na tym, by stworzyć unikalny klimat, dlatego przygotowali wiele niespodzianek, takich jak: aukcje używanych samochodów z prawdziwych japońskich serwisów aukcyjnych czy tryb photomode z filtrem VHS.



Oczywiście, na graczy czekają nie tylko nocne wyścigi, ale również sporo pracy w garażu, gdzie mogą nie tylko naprawiać swoje pojazdy, ale także je ulepszać i tuningować. Udostępniony prolog został bardzo ciepło przyjęty. W zaledwie kilka dni oceniło go ponad 1200 osób, a aż 83% recenzji to pozytywne opinie.



Warto również wspomnieć o trwającej na platformie Kickstarter zbiórce. Twórcom udało się już zebrać ponad 50% zakładanej kwoty. Jeśli tęsknicie za grami pokroju Need for Speed: Underground 2, z pewnością warto zainteresować się tą produkcją.