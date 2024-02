Niezwykły film Max Beyond na pierwszym zwiastunie. Animacja powstała w całości na Unreal Engine

Max Beyond to najnowsze dzieło twórcy efektów wizualnych Hasrafa „HaZ” Dululla. Zanim zaczął zajmować się kręceniem filmów fabularnych, stworzył wiele znakomitych produkcji krótkometrażowych. Jego najnowsze dokonanie, czyli Max Beyond, wykorzystuje technologię animacji w czasie rzeczywistym w silniku Unreal Engine. Jest to rodzaj filmu interaktywnego, pozwalającego widzowi kreować w pewnym stopniu rozwój dalszych wydarzeń.

Bohaterem widowiska jest żołnierz cierpiący na zespół stresu pourazowego, podejmujący ciężką próbę ratowania 8-letniego brata z ośrodka badań naukowych, gdzie poddawany jest eksperymentowi badającemu jego zdolności sięgania po wielowymiarowość w czasie i przestrzeni.

Max Beyond – film animowany powstały na Unreal Engine

Co by było, gdybyś miał możliwość resetowania wymiarów, aby znaleźć odpowiedni moment, który uratuje twojego brata, ale im częściej to robisz, tym słabszy się stajesz? Zapnij pasy i obejrzyj Max Beyond, niesamowite widowisko, wypełnione dynamiczną akcją, pełne wstrząsów i emocji, ze wspaniałymi bohaterami i historią wciągającą widzów w zapierający dech w piersiach wieloświat. - napisał Hasraf „HaZ” Dulull.

Max Beyond, znany również jako Rift, to animowany film przygodowy w reżyserii twórcy efektów wizualnych, Hasrafa „HaZ” Dululla, reżysera filmów The Beyond i 2036 Origin Unknown, a także wielu filmów krótkometrażowych (w tym Battlesuit i Project Kronos) oraz innych projektów VFX. Scenariusz napisali Stavros Pamballis i Hasraf „HaZ” Dulull i Paula Crickard. Muzykę stworzył zespół Miro Shot.

W obsadzie głosowej znajdują się: Jane Perry, Cade Tropeano, Dave Fennoy i Natalie Britton.