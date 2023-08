Niezniszczalni 4 nie obchodzą nawet fanów serii? Tragiczne prognozy finansowe na premierę filmu

To może być najmniej dochodowa część serii.

W ubiegłym tygodniu do sieci trafił nowy zwiastun Niezniszczalnych 4 przeznaczony wyłącznie dla dorosłych widzów. Wraz z trailerem Lionsgate opublikowało serię plakatów z bohaterami, ale nie wszystkim materiały przypadły do gustu. Jedna z gwiazd filmu ostro skrytykowała plakat swojej postaci zastanawiając się, czy „zabrakło pieniędzy” na dopracowanie grafiki. Film może mieć jednak o wiele poważniejsze problemy, niż kiepskie materiały promocyjne. Jak podał serwis BoxOffice Pro Niezniszczalni 4 nie mogą liczyć w weekend otwarcia na wysoką frekwencję w amerykańskich kinach.

Niezniszczalni 4 – pierwsze prognozy box office

Według ich prognoz film zarobi w premierowy weekend od 13 do 18 milionów dolarów. Może być to więc najsłabszy wynik serii, który wciąż należy do Niezniszczalnych 3 z 15,8 mln dolarów. Dla przypomnienia pierwsza część otworzyła się z wynikiem 34,8 mln USD, zaś druga z 28,5 mln USD. Widzimy więc wyraźny spadek zainteresowania tą serią w Ameryce.