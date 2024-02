Nie tylko Helldivers 2. Deep Rock Galactic: Survivor podbija Steam!

Deep Rock Galactic: Survivor to najnowsza propozycja od Funday Games. Pieczę wydawniczą nad projektem sprawuje Ghost Ship Publishing. O Deep Rock Galactic z pewnością słyszała większość z Was. Nie dajcie się jednak zwieźć pozorom, Deep Rock Galactic: Survivor to zupełnie inna gra, a produkcja właśnie podbija Steam.

Czy warto zagrać w Deep Rock Galactic: Survivor?

Deep Rock Galactic: Survivor jest auto-shooterem, który oferuje wyłącznie zabawę w trybie single player. Gra 14 lutego zadebiutowała na Steam i na razie dostępna jest w ramach wczesnego dostępu. Deep Rock Galactic ma wierną rzeszę fanów, więc nie powinno dziwić, że osoby te sięgnęły po kolejną grę z tego uniwersum.



Wszystko wskazuje na to, że Deep Rock Galactic: Survivor już na początku swojej przygody z wczesnym dostępem jest udaną produkcją. Wyłącznie na Steam gra doczekała się już ponad 5200 recenzji, a zdecydowana większość z nich, bo aż 83%, to pozytywne opinie. Według danych zebranych przez platformę SteamDB w szczycie popularności w tytuł ten zagrywało się jednocześnie ponad 52 tys. osób. Rekord najprawdopodobniej szybko zostanie pobity, gdyż popularność i zainteresowanie grą stale rosną.



Deep Rock Galactic: Survivor jest strzelanką, w której gracz śledzi akcję z góry. Eksplorując proceduralnie generowane podziemia wypełnia kolejne misje, walcząc przy tym z hordami zajadłych przeciwników. Oczywiście, z pomocą przychodzi mu cały wachlarz różnorodnych broni i gadżetów, dzięki którym będzie w stanie przetrwać w tunelach.



Na koniec warto dodać, że według wstępnych założeń Deep Rock Galactic: Survivor ma spędzić w inkubatorze Early Access od 6 do 12 miesięcy.