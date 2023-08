Nie ma planów odświeżania Xboxów Series X/S. Konsola ma dosłużyć do końca generacji

Wygląda na to, że nie ma co liczyć na odświeżone wersje Xboxów X/S. Phil Spencer nie pozostawił złudzeń, że Microsoft nie jest zainteresowany i nie widzi potrzeby wypuszczania nowszych wersji istniejących konsol.

Z jego słów wynika, że konsola znajduje się aktualnie na „końcu początku” cyklu życia.

Dlatego w tej chwil najważniejsze jest umożliwienie deweloperom skupienia się na bieżącym sprzęcie, zanim przejdą dalej. Nie oznacza to, że nie wprowadzi się żadnych ulepszeń – czego przykładem jest seria S, która otrzymuje zwiększoną przestrzeń dyskową.

Wypuszczamy konsolę, a potem w dalszej części generacji patrzymy, co dzieje się na komputerze PC. I pytamy: Dlaczego nasze konsole tego nie potrafią? Powodem jest to, że planowanie konsoli zaczyna się dwa lub trzy lata przed jej premierą i w pewnym sensie ogranicza się do specyfikacji sprzętowej. I taką specyfikację będziesz mieć przez pięć, sześć, siedem lat. A ponieważ ceny konsol poszły w górę, jest bliżej komputerów PC niż kiedykolwiek pod względem ceny i wydajności.