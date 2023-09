Nie będzie Johna Wicka 5 bez Keanu Reevesa

Czy John Wick 5 powstanie? – to pytanie zadają sobie fani popularnego bohatera na całym świecie. Niedawno Chad Stahelski wyznał, że na razie nie mają z Keanu Reevesem żadnego pomysłu na kontynuowanie tej serii . Mimo to razem chcą zrobić piąty film, podobnie jak Lionsgate, które w rozmowie z CNN przyznało, że nie wyobrażają sobie nowej części serii bez swojej największej gwiazdy.

John Wick 5 tylko z Keanu Reevesem – twierdzi jeden z dyrektorów Lionsgate

Joe Drake, prezes Lionsgate Motion Picture Group, przyznał, że wytwórnia nie jest gotowa, aby rozstać się z Keanu Reevesem. Chociaż zakończenie czwartej części dawało jasno do zrozumienia, że to koniec historii tego bohatera, to najwyraźniej John Wick jeszcze raz powróci.