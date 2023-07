John Wick 5 jednak nie powstanie? Reżyser nie zna przyszłości serii

Redaktor Empire zapytał się Stahelskiego, czy po szokującym zakończeniu Johna Wicka 4, piąta odsłona jednak powstanie. Reżyser wyznał, że Lionsgate jest tym zainteresowany kolejnym filmem, ale on sam nie ma jeszcze odpowiedniego pomysłu, który mógłby przedstawić Reevesowi

Szczerze mówiąc, to nie wiem. Zrozumiałe jest, że Lionsgate chce zrobić więcej filmów z Johnem Wickiem. Posiadają franczyzę, z której chcą zrobić więcej produkcji, a to nie jest niczym złym dla reżysera. Ale na pewno nie teraz. Mogę się jednak jutro obudzić z fajnym pomysłem, który podrzuciłbym Keanu, albo on mnie i możemy podzielić to samo zdanie: „O mój Boże, musimy to natychmiast zrobić”. Mam w głowie sceny akcji, który nie wykorzystaliśmy, a które chciałbym zrobić. Jeśli wrócimy z kolejnym filmem, nie możemy po prostu zrobić tego samego. Muszę odrobić pracę domową, poprawić się.