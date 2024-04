Next-genowa aktualizacja Fallout 4 niedostępna dla abonentów PlayStation Plus

Wczoraj – zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami – zadebiutowała next-genowa aktualizacja gry Fallout 4 . Premiera wyczekiwanego patcha nie obyła się jednak bez problemów. Najbardziej poszkodowani mogą czuć się abonenci PlayStation Plus Extra i Premium, którzy nie mogą obecnie cieszyć się przygotowanymi przez Bethesdę ulepszeniami . Studio zapewnia jednak, że wkrótce się to zmieni.

Zauważyliśmy pewne zamieszanie związane z darmową, next-genową aktualizacją gry Fallout 4 dla posiadaczy PlayStation Plus Extra. Aktualizacja będzie dostępna dla członków PlayStation Plus Extra za pośrednictwem katalogu gier PlayStation. Doceniamy Waszą cierpliwość, gdy nasze zespoły będą nad tym pracować – poinformowała Bethesda.

Warto zaznaczyć, że Bethesda wspomina wyłącznie o abonentach PlayStation Plus Extra. Obecnie nie jest do końca jasne, czy gracze, którzy jakiś czas temu odebrali Fallouta 4 w ramach podstawowego abonamentu PlayStation Plus, również otrzymają możliwość zaktualizowania gry do wersji na PlayStation 5. Studio nie posiada bowiem na ten temat żadnych informacji.