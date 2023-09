Neve Campbell powróci do Krzyku? Twórca filmu: zapłaćcie jej godziwe pieniądze

Z kolei Kevin Williamson, który napisał scenariusze do Scream, Scream 2 i Scream 4, nie pozostawił wątpliwości, że liczy na jej powrót w siódmej części i porozumienia z aktorką w kwestii finansowej.

Wiem dokładnie, skąd ona pochodzi, znam ją dobrze. Kocham ją i uwielbiam to co zrobiła. Szanuję również jej decyzję - to jest słuszne. Kocham wszystkich zaangażowanych w Krzyk i jedyne, co mogę powiedzieć, to: zapłaćcie jej pieniądze. To właśnie bym zrobił, dałbym jej te pieniądze.