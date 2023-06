Netflix udostępnił zwiastun dramatu wojennego All The Light We Cannot See

All The Light We Cannot See zapowiada się na doskonały dramat wojenny. Warto zerknąć na zwiastun.

Pośród wszystkich zwiastunów, które Netflix udostępnił podczas wydarzenia Tudum, pojawił się także ten, promujący nadchodzącą adaptację nagrodzonej Pulitzerem powieści Anthony'ego Doerra, All The Light We Cannot See.

Akcja All The Light We Cannot See rozgrywa się podczas drugiej wojny światowej i opowiada historię Marie-Laure, niewidomej francuskiej dziewczyny i Wernera, niemieckiego sieroty, który zostaje wcielony armii. Obie postaci łączy radio, przez które prowadzą długie rozmowy. Wokół nich toczy się wojna i rozgrywają się przeróżne dramaty.

