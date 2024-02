Netflix traci wyłączność na Valiant Hearts: Coming Home? Gra może pojawić się na konsolach

Valiant Hearts: Coming Home jest kontynuacją świetnie przyjętej przez graczy produkcji, opowiadającej wzruszającą historię z czasów I wojny światowej. Powstała w 2022 roku i trafiła na platformę z grami mobilnymi należącą do Netflixa. Teraz okazuje się, że gigant streamingowy może stracić prawa do wyłączności na tę grę i trafi ona Nintendo Switch, PlayStation 4 i Xbox One.

Valiant Hearts: Coming Home także na konsolach?

Valiant Hearts: Coming Home to gra narracyjna, w trakcie której, poznajemy przeplatające się historie Jamesa, Anny, Ernsta i George'a. Jak pisze o swoje produkcji sam Ubisoft, jest to gra „obejmująca tematy przyjaźni, przetrwania i poświęcenia pośród zamieszania i tragedii wojny”