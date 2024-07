Netflix opowie historię polskiego hip-hopu. Cały ten rap w pierwszym zwiastunie

Jeżeli jesteście fanami polskiego rapu, to nie możecie przejść obojętnie obok nowego serialu dokumentalnego Netflixa. Platforma pracowała nad historią o rodzimym hip-hopie, rozpoczynając od początków z lat 80. i 90. ubiegłego wieku, aż po współczesnych twórców, takich jak OKI czy Young Leosia. Pierwszy zwiastun serialu zatytułowanego Cały ten rap trafił już do sieci i obejrzycie go poniżej.

Cały ten rap – o czym opowie polski dokument Netflixa?

Produkcja opowie o rodzimym środowisku hip-hopu, przedstawiając najważniejszych twórców na przestrzeni dekad. W dokumencie wzięli udział m.in. Sokół, Ten Typ Mes, Young Leosia, OKI, Vienio, O.S.T.R., czy @atutowy. Nie zabraknie więc wywiadów z ludźmi, którzy tworzą polską scenę rapu, ujawniając wiele ciekawych informacji zza kulis.