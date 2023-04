Netflix kasuje kolejny serial. Widzowie pożegnają produkcję po pierwszym sezonie

Dopiero co informowaliśmy, że Netflix skasował swój serial po kontrowersyjnych wypowiedziach głównej gwiazdy produkcji, a teraz dowiedzieliśmy się, że jeszcze jeden tytuł nie wróci z następnym sezonem. Platforma podjęła decyzję o skasowaniu Freeridge po pierwszym sezonie, który zadebiutował w serwisie na początku lutego bieżącego roku.

Freeridge skasowany po pierwszym sezonie

Freeridge to spin-off dobrze przyjętego serialu komediowego dla młodzieży On My Block. Gdy główna produkcja przetrwała aż cztery sezony, tak Freeridge nie zainteresował zbyt wielu widzów i drugi sezon nie powstanie. Ciężko się temu dziwić, gdyż w premierowy weekend serial oglądano przez zaledwie 8,2 mln godzin, co jest olbrzymią porażką tej produkcji. Wiele seriali zyskuje na oglądalności w pierwszym pełnym tygodniu, ale tym razem serial całkowicie wypadł z listy dziesięciu najpopularniejszych seriali na Netflixie.