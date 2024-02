Netflix blokuje wybrane nowości w najtańszym abonamencie. Niektóre tytuły nie są możliwe do obejrzenia

Użytkownik serwisu X znany jako MauroNL opublikował post, w którym żali się, że ubiegłoroczny horrorowi hit, Noc Dziękczynienia, nie jest dostępny do oglądania w abonamencie z reklamami. Jak możemy zobaczyć na poniższym zdjęciu, zamiast przycisku odtwarzania Netflix zachęca do zmiany subskrypcji, w której film jest dostępny.

Na premierę abonamentu z reklamami użytkownicy nie mieli dostępu do niektórych z popularnych produkcji, takich jak House of Cards, Upadek królestwa, czy Peaky Blinders. Jak widać, również niektóre nowości są zablokowane i posiadacze najtańszego planu nie mają do nich dostępu. Nie jest to jednak winą Netflixa, a kwestią licencyjną, która nie pozwala platformie na wyświetlanie reklam przed, w trakcie i po seansie tych wybranych produkcji.

Abonament z reklamami nie jest jeszcze dostępny w Polsce i nie wiadomo, kiedy pojawi się na naszym rynku. Warto więc mieć świadomość, że decydując się na taki pakiet, rezygnujemy z części biblioteki Netflixa, która bez żadnych ograniczeń jest dostępna w wyższych planach.