Już jutro ruszy darmowy weekend z Far Cry 6. Ubisoft udostępnia swoją produkcję, a tym samym zachęca graczy do sprawdzenia najnowszej odsłony popularnej serii. Jeśli nie mieliście jeszcze growych planów na nadchodzące dni, to sprawdzenie przygód Dani Rojas może być ciekawą opcją. Obstawiam jednak, że większość z Was i tak zamierza spędzić weekend w Hogwarts Legacy.

Pełną wersja Far Cry 6 do przetestowania za darmo

Jak możemy przeczytać na stronie producenta, w pełną wersję gry Far Cry 6 będziemy mogli grać za darmo od 17:00 16 lutego do 17:00 20 lutego czasu polskiego. Ubisoft daje więc graczom całkiem sporo czasu na sprawdzenie produkcji. Warto dodać, że grę możecie pobrać już teraz.



„Witajcie na wyspie Yara – w tropikalnym raju, w którym zatrzymał się czas. Dyktator Antón Castillo chce za wszelką cenę przywrócić dawną wielkość swego kraju, a jego syn Diego podąża jego krwawą ścieżką. Ich okrutne rządy doprowadziły do wybuchu rewolucji” – czytamy w opisie gry.



Na koniec przypomnijmy, że Far Cry 6 zadebiutowało na rynku w październiku 2021 roku. Najnowsza odsłona słynnej serii jest dostępna na PC oraz konsolach PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One i Xbox Series S/X. Jeśli chcecie dowiedzieć się nieco więcej na temat samej gry, to zachęcamy do lektury przygotowanego przez nas tekstu: Recenzja Far Cry 6 - obalanie dyktatury dla początkujących.