Nawet w Dubaju nikt nie chciał kupić wraku Lamborghini Countach z Wilka z Wall Street

Z pewnością pamiętacie scenę z Leonardo DiCaprio, prowadzącym swoje Lamborghini pod wpływem substancji wyskokowych, któremu wydawało się, że powrót przebiegł gładko i bez kłopotów. Rano jednak okazało się, że piękny, biały samochód został niemal kompletnie zdemolowany. I to jest właśnie ten drugi pojazd.

W sierpniu dom aukcyjny RM Sotheby's ogłosił, że w grudniu odbędzie się w Nowym Jorku aukcja, na która trafi jeden z samochodów filmowych i będzie to nieuszkodzony Bianco Polo Countach 25th Anniversary. Wtedy nieznane były losy drugiego pojazdu, który przeszedł przez katusze związane z powstaniem opisanej wyżej sceny.

Szejkowie nie chcieli kupić Lamborghini Countach z Wilka z Wall Street

Samochód ten został doprowadzony do statusu wraku, podczas kręcenia ujęć do filmu, a resztę doprawili jeszcze kaskaderzy, używając młota. Chodziło o maksymalnie realistyczny wygląd pojazdu. I tego się już nie wyklepie. Nic więc dziwnego, że znalezienie nabywcy nie jest łatwą sprawą, ponieważ mimo wszystko jest on wart ponad milion dolarów. W listopadzie pojawił się on w katalogu aukcji On the Grid organizowanej przez Bonhams podczas kończącego sezon Grand Prix Formuły 1 w Dubaju. Bonhams oszacował przedsprzedaż na 1,5–2 miliony dolarów. Ktoś złożył ofertę opiewającą na 1,35 miliona dolarów, którą sprzedawca odrzucił. I to jest powód, dla którego samochód ponownie będzie wystawiony na aukcji.