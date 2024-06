Następna darmowa gra na Steam. Część graczy tym razem nie skorzysta z oferty

Czerwiec jest Miesiącem Dumy, więc również branża growa przygotowała najróżniejsze niespodzianki, które będą pojawiać się przez najbliższe cztery tygodnie. W tym okresie nie zabraknie również darmowej gry, nawiązującej do tego święta. Już trzeci rok z rzędu Microsoft udostępnił graczom za darmo Tell Me Why na Steam i konsolach Xbox. Jeżeli więc ktoś jeszcze nie miał okazji zdobyć tej gry w prezencie, to teraz ma do tego najlepszą okazję. Tym razem z przypisaniem produkcji do swojego konta nie trzeba się spieszyć i promocja trwa cały miesiąc.

Kolejna gra za darmo na Steam i konsole Xbox

Przypomnijmy, że Tell Me Why jest przygodówką od studia DON'T NOD, twórców popularnego Life is Strange. Gra zadebiutowała na rynku w 2020 roku w formie trzech epizodów. Produkcja zebrała pozytywne oceny od widzów i na Steam posiada 83% pochlebnych opinii z ponad 11,5 tysiąca recenzji.