Naraka: Bladepoint już dostępne jako free to play. Gra wykręca rekordy

Wiadomo, za darmo to i ocet słodki!

O tym, że twórcy Naraka: Bladepoint zdecydowali się przejść na dystrybucję w formacie free to play, informowaliśmy Was na początku tego miesiąca. Deweloperzy z 24 Entertainment chcieli w ten sposób pozyskać nowych graczy, dzięki czemu gra złapałaby drugi oddech. Wszystko wskazuje na to, że plan się powiódł, gdyż gra pobiła swój rekord popularności.

Naraka: Bladepoint jest teraz dostępne za darmo

Jak pokazują dane zebrane na platformie SteamDB, w ostatnich 24 godzinach padł rekord, jeśli chodzi o ilość osób, które jednocześnie bawiły się w Naraka: Bladepoint. Obecnie wynosi on 264 406 i niewykluczone, że wkrótce zostanie pobity. Wiele osób z pewnością zdecydowało się sprawdzić grę z czystej ciekawości, gdyż teraz dostępna jest za darmo. W tym miejscu warto również wspomnieć, że 14 lipca Naraka: Bladepoint otrzymało wersję dedykowaną konsolom PlayStation 5.



Na koniec przypomnijmy, że Naraka: Bladepoint zadebiutowało na rynku w sierpniu 2021 roku. Obecnie w produkcję autorstwa studia 24 Entertainment zagracie na PC oraz konsolach Xbox One i Xbox Series S/X i PlayStation 5.