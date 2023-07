Słynne Naraka: Bladepoint przechodzi na model free to play

Twórcy ze studia 24 Entertainment oraz ekipa wydawnicza NetEase Games Global ogłosiły kilka interesujących rzeczy odnośnie Naraka: Bladepoint. Informacje z pewnością ucieszą fanów zmagań w stylu battle royale. Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi wideo. Jedno z nich prezentuje nową bohaterkę o imieniu Tessa, która trafi do gry 9 sierpnia.

Zagraj w Naraka: Bladepoint za darmo

Deweloperzy pochwalili się, że ich produkcja osiągnęła kolejny ważny krok milowy. W Naraka: Bladepoint zagrało już ponad 20 milionów graczy. Z pewnością już wkrótce grono odbiorców znacząco się powiększy. Głównie za sprawą tego, że od 13 lipca Naraka: Bladepoint przejdzie na model dystrybucji free to play, co spowoduje przypływ nowych graczy. Kolejną dobrą informacją jest to, że tego samego dnia produkcja zadebiutuje na PlayStation 5.