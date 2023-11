Napoleon na finałowym zwiastunie. Premiera nowego widowiska Ridleya Scotta już w tym tygodniu

Napoleon, najnowszy epicki film Ridleya Scotta, którego głównym bohaterem jest francuski cesarz, trafi do kin na całym świecie w tym tygodniu. Wspólna produkcja Apple Studios i Scott Free Productions, to oryginalne i bardzo osobiste spojrzenie na początki kariery Napoleona Bonaparte. Reżyser skupił się na jego szybkiej drodze do sławy i bezwzględnej walki o tron, a także niestabilnej relacji z żoną i jedyną prawdziwą miłością, Józefiną.