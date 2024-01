Naoki Yoshida: pracami nad Final Fantasy 17 powinien pokierować ktoś nowy

Yoshida udzielił wywiadu Shuheiowi Yoshidzie z Sony w podcaście Game Maker's Notebook , w którym wiele czasu poświęcił przyszłości serii Final Fantasy. Zresztą trudno się dziwić, skoro szesnasta odsłona spotkała się z mieszanym przyjęciem i padało pod jej adresem sporo słów krytyki. W każdym razie, jego zdaniem nie ma wątpliwości, że nadszedł czas na kogoś nowego, kto będzie w stanie stworzyć grę z „z wyzwaniami pasującymi do dzisiejszego świata”.

Miałem okazję pracować nad dwoma z nich, 14 i 16, więc może nadszedł czas na kogoś nowego, zamiast zlecać pracę tym samym starym ludziom.

Zdaniem Yoshidy dobrze by było spojrzeć w przyszłość i zaprosić do współpracy młodsze pokolenie, mające zupełnie inną wrażliwość i spojrzenie na świat, bo to będzie lepiej korespondowało z oczekiwaniami współczesnego odbiorcy. Wszystkie powstające gry z serii rzucały wyzwanie swoim poprzedniczkom i tym razem nie może być inaczej.

Final Fantasy 17 wyreżyseruje ktoś nowy?

Nie ma póki co koncepcji na kierunek rozwoju nowej odsłony gry. Nie postanowiono jeszcze, czy rozgrywka będzie toczyła się w czasie rzeczywistym, czy powróci może system turowy. Yoshida żartował nawet, że może to być zarówno akcja w czasie rzeczywistym, jak i bitwy turowe, czego oczekuje wielu fanów, a nawet powrót do korzeni z pikselowatą grafiką.