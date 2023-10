Najpotężniejsza bohaterka Marvela powróci jako liderka nowej drużyny?

Okazuje się, że bohaterka może szybko powrócić do MCU i jak podał MyTimeToShineHello, G’iah stanie na czele grupy The Union, w skład której wejdzie Kapitan Brytania, a także James Montgomery, przodek Sonyi Falsworth. W komiksach grupę uzupełniali Kepie, The Choir, Snakes i Bulldog, ale żaden z tych bohaterów nie pojawił się jeszcze w uniwersum.

Wczytywanie ramki mediów.

W tej chwili to tylko pogłoski, ale od pewnego czasu pojawiały się różne doniesienia, że Marvel zainteresowany jest stworzeniem „brytyjskiej wersji Avengersów”. Nie wiadomo jednak, czy grupa zadebiutuje jeszcze w Sadze Kanga, czy też pojawi się dopiero po restarcie MCU.