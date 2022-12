Lista najpopularniejszych gier 2022 roku zaskakuje. Zobaczcie zestawienie

Na łamach portalu Newzoo pojawił się obszerny raport, który podsumowuje branżę gier w 2022 roku. Wśród przedstawionych w nich informacji oraz danych znajdziemy zestawienie dziesięciu najpopularniejszych gier pod względem miesięcznej liczby użytkowników (MAU, z ang. monthly active users). Warto zaznaczyć, iż do stworzenia rankingu wykorzystano statystyki zebrane od stycznia do listopada z dokładnie trzydziestu siedmiu rynku, z wyłączeniem m.in. Chin oraz Indii. Zestawienie dotyczy więc głównie gier z rynku zachodniego, a pod uwagę wzięto użytkowników komputerów osobistych oraz konsol PlayStation i Xbox. Nie przedłużając, zapraszamy do listy najpopularniejszych gier 2022 roku!

Najpopularniejsze gry 2022 roku (Newzoo.com)

Fortnite (Epic Games) Minecraft (Mojang Studios) Grand Theft Auto V (Rockstar Games) Call of Duty: Modern Warfare II / Call of Duty: Warzone 2.0 (Activision Blizzard) Call of Duty: Modern Warfare / Call of Duty: Warzone (Activision Blizzard) Roblox (Roblox Corporation) Apex Legends (Electronic Arts) Rocket League (Psyonix) Fall Guys: Ultimate Knockout (Devolver Digital) FIFA 22 (Electronic Arts)

Zaskoczeniem dla wielu z Was może być zapewne nieobecność takich tytułów jak Counter-Strike: Global Offensive czy League of Legends. Ciężko się do tego odnieść bez bardziej szczegółowych informacji odnośnie do źródeł, z których korzystał portal Newzoo. Z raportu wynika również, że w 2022 roku zdecydowanie dominowały produkcje darmowe, który wydane zostały kilka lat wcześniej.