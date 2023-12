Najpopularniejsze gry na PlayStation 4 i PlayStation 5 w 2023 roku. Sony pochwaliło się statystykami zebranymi z różnych części świata

Jest to okazja do obserwacji rozmaitych trendów, działających regionalnie. Korea Południowa nie ma F2P w pierwszej trójce, wszystkie 3 gry to tytuły premium, jedyny raz kiedy pojawiają się Elden Ring i Diablo IV. Japonia jest jedynym krajem, w którym tak mocno ogrywano Apex Legends i Genshin Impact. Fortnite i Call of Duty to Top 2 we wszystkich trzech krajach Ameryki Północnej. Argentyna jest jedynym krajem, w którym Rocket League znalazło się w pierwszej trójce. Natomiast Fortnite, FIFA 23 i Call of Duty to 3 najlepsze tytuły w Europie. Wyjątkiem od tej reguły są Włochy i Polska, gdzie COD zostało podmienione przez GTA V. Warto też zauważyć, że wszystkie gry, które znalazły się w rankingu nie są produkcjami wewnętrznych studiów Sony.



Jeśli chodzi o nasz kraj, to Polacy najchętniej grali w tym roku w EA SPORTS FIFA 23, Fortnite i Grand Theft Auto V. Nie odstajemy pod tym względem szczególnie od wielu innych krajów, bo Fortnite i EA Sports FIFA 23 to najczęściej powtarzające się tytuły. GTA V bardzo często podmienia się z Call of Duty.

Najpopularniejsze gry na PlayStation 4 i PlayStation 5 w 2023 roku

Afryka

Afryka Południowa

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Wschodnia Azja

Japonia

Apex Legends

Genshin Impact

Fortnite

Korea Południowa

Diablo IV

EA Sports FIFA 23

Elden Ring

Europa

Finlandia

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Francja

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Niemcy

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Republika Irlandii

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Włochy

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Grand Theft Auto V

Holandia

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Polska

EA Sports FIFA 23

Fortnite

Grand Theft Auto V

Hiszpania

Fortnite

EA Sports FIFA 23

Call of Duty

Szwecja