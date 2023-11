Najpierw stworzył Lilith z Diablo IV, teraz chciałby przygotować sekwencje filmowe do Gears of War

Jest bardzo możliwe, że nazwisko Jamir Blanco nic wam nie mówią i pewnie zupełnie nie kojarzycie człowieka. Jednak z pewnością widzieliście przynajmniej niektóre z jego świetnych prac. Już tłumaczę. Blanco jest cyfrowym rzeźbiarzem i artystą zajmującym się przygotowywaniem sekwencji animowanych do gier. Konkretnie do gier Blizzarda, a wiadomo, że ich produkcje wyglądają oszałamiająco. Jednym z najnowszych dzieł tego artysty Lilith z Diablo IV.

Jakie możliwości daje fuzja Microsoftu i Activision Blizzard?

Jamir Blanco najwyraźniej uznał, że fuzja Microsoftu i Activision Blizzard jest doskonałą okazją, żeby spróbować sił w nowych produkcjach, które dotychczas były dla niego niedostępne. Wybór padł na Gears of War i zgłosił on chęć pracy przy sekwencjach animowanych do kolejnych gier z tej serii.