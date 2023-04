Najnowszy film z Angeliną Jolie i Halle Berry będzie jak pojedynek Bonda z Bourne’em

Dwie piękne i utalentowane aktorki - Angelina Jolie i Halle Berry spotkają się na planie filmu Maude v Maude. Będzie to thriller akcji i już teraz starcie między postaciami odtwarzanymi przez gwiazdy porównuje się do pojedynku między Jamesem Bondem a Jasonem Bourne'em.

O prawa do filmu toczyła się długa bitwa, którą ostatecznie wygrał Warner. Wytwórnia wyłożyła ponoć kwotę, która zaskoczyła konkurentów i mówiono nawet, że „takich sum się ostatnio nie widuje”. W każdym razie Warner wyraźnie realizuje założoną politykę pozyskiwania i produkcji filmów. Z zasady ma on inwestować w projekty, w których pokazują się aktorki i aktorzy o wielkiej reputacji, a więc tacy, którzy niemal gwarantują, że sfinansowany projekt zwróci się z nawiązką.

Angelina Jolie i Halle Berry w Maude v Maude

Za reżyserię odpowiada Roseanne Liang, która ma na koncie Shadow in the Cloud, a aktualnie pracuje również nad serialem Avatar: The Last Airbender. Scenariusz stworzył debiutujący w widowiskach o tej skali Scott Mosier. Fabuła nie została jeszcze ujawniona, ale tzw. Dobrze poinformowane źródła donoszą, że obie postacie będą budowane na najlepszych wzorcach kina akcji. Można więc sądzić, że będzie dynamicznie, efektownie i z dużym rozmachem. Warner milczy także na temat obsady, poza dwoma wymienionymi gwiazdami. Jak nietrudno się domyślić niewiadomą jest również termin rozpoczęcia zdjęć oraz premiery.