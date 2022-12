Najnowszy film Disneya z szybką premierą na Disney+. Świąteczna niespodzianka dla subskrybentów

Historia opowiada o legendarnym rodzie Klanów, rodzinie odkrywców, którzy wyruszają na najważniejszą misję w długiej karierze familii. Trafiają w głąb niezbadanej i niebezpiecznej krainy, którą zamieszkują fantastyczne stworzenia. Klanowie muszą przezwyciężyć swoje słabości i różnicę zdań, inaczej ich misja nie zakończy się powodzeniem.

W ostatnim czasie Disney ma spory problem ze swoimi i Pixara animacjami, aby zachęcić widzów do obejrzenia ich produkcji na wielkim ekranie. Ofiarą wcześniejszych nietrafionych decyzji o udostępnieniu wybranych tytułów od razu na streamingu jest Dziwny świat, który zarobił do tej pory w kinach zaledwie 30,6 mln dolarów na amerykańskich rynku i 53,8 mln USD na całym świecie. To najgorszy wynik dla wszystkich animacji Disneya w całej historii studia.

Wczytywanie ramki mediów.