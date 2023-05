Najczęściej pobierane gry z PS Store w kwietniu. Miesiąc Star Wars i zombie

W przypadku PlayStation 4 w kwietniu 2023 roku największą popularnością – zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej – cieszyło się The Last of Us Part II. Na Starym Kontynencie na dwóch kolejnych pozycjach znajdziemy również FIFA 23 oraz Minecraft. Produkcja Mojang Studios zajęła także drugie miejsce w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, a ostatnie miejsce podium we wspomnianym regionie przypadło NBA 2K23.

Najczęściej pobieraną grą z PlayStation Store przez europejskich użytkowników PlayStation VR2 ponownie okazał się Pavlov. W Ameryce Północnej na najwyższym stopniu podium uplasował się natomiast Creed: Rise to Glory – Championship Edition. Posiadacze PlayStation VR najczęściej sięgali po Beat Saber, a najpopularniejszą produkcją free-to-play – zarówno w Europie, jak i Ameryce Północnej – po raz kolejny został Fortnite. Pełną listę najchętniej pobieranych gier z PlayStation Store w zeszłym miesiącu znajdziecie pod tym adresem.

Najczęściej pobierane gry z PlayStation Store (kwiecień 2023):

PlayStation 5 (Europa)