Nadchodzi wielka zmiana w MCU, która zadowoli fanów uniwersum

Piąta faza MCU nie rozpoczęła się tak, jakby życzyliby sobie tego fani. Pierwsze recenzje Ant-Man i Osa: Kwantomania udowadniają, że Marvel ma poważny problem ze swoimi kinowymi filmami, ale również seriale dla Disney+ nie są wolne od wad. Najwyraźniej skłoniło to studio do weryfikacji swoich wcześniejszych planów i jeszcze w grudniu pojawiły się informacje, że MCU może przejść spore zmiany, stawiając na pierwszym miejscu jakość, a nie ilość. W najnowszym wywiadzie potwierdził to Kevin Feige, który przyznał, że rocznie debiutować będzie mniej superbohaterskich seriali i między ich debiutami będą większe odstępy.