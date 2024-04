Nadchodzą aktorskie Wojownicze Żółwie Ninja dla dorosłych. Powstaje film The Last Ronin

Po ogromnym sukcesie animacji Wojownicze Żółwie Ninja: Zmutowany Chaos Paramount Pictures nie pozostało nic innego, jak rozpocząć pracę nad kontynuacją. Zapowiedzieli także serial towarzyszący filmowej serii, ale na tym nie kończą się plany studia na rozwój marki. Wytwórnia ogłosiła, że trwają przygotowania do ekranizacji komiksu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin, autorstwa Toma Waltza, Petera Lairda i Kevina Eastmana, który został opublikowany w 2020 roku. Równocześnie do filmu powstaje gra o tym samym tytule od studia Black Forest Games, która otrzymała oficjalny zwiastun jeszcze w ubiegłym roku, a premiera planowana jest na 2025 rok.

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin – powstaje aktorski film z kategorią wiekową R

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin nie będzie jednak kolejną animacją, ale aktorskim filmem i to przeznaczonym wyłącznie dla dorosłych widzów. Paramount Pictures wyprodukuje film z myślą o kategorii wiekowej R, więc podobnie jak w oryginalnym komiksie, będzie dużo brutalności i przemocy.