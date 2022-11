Nad nowym Fable będzie pracował starszy scenarzysta Horizon Forbidden West

Wciąż nie znamy zbyt wielu szczegółów na temat nowej odsłony serii Fable. Jakiś czas temu w sieci pojawiły się informacje, według których na premierę gry będziemy musieli poczekać jeszcze kilka dobrych lat. Tymczasem okazuje się, że do zespołu odpowiedzialnego za wspomnianą produkcję dołączył kolejny doświadczony deweloper. Szeregi studia Playground Games zasilił bowiem Andrew Walsh.

Zespół odpowiedzialny za nową odsłonę serii Fable został wzbogacony o kolejnego doświadczonego dewelopera

Do tej pory Walsh związany był ze studiem Guerrilla Games, gdzie pełnił funkcję starszego scenarzysty Horizon Forbidden West. Deweloper był również zaangażowany w prace nad Horizon Call of the Mountain – „zupełnie nową przygodą w świecie Horizon” tworzoną z myślą o PlayStation VR2 – jako zastępca dyrektora narracyjnego.



Warto także wspomnieć, że od 2021 roku główną scenarzystką nowej odsłony serii Fable jest Annie Megill, która w przeszłości związana była m.in. ze studiem Remedy Entertainment, gdzie podczas prac nad Control pełniła funkcję starszej scenarzystki. Wcześniej deweloperka współpracowała również z takimi firmami jak Square Enix, Nintendo, Arkane Studios czy też Ubisoft.



Na koniec przypomnijmy, że nowe Fable powstaje z myślą o komputerach osobistych oraz konsolach Xbox Series X/S. Na ten moment nie znamy nawet przybliżonej daty premiery. Warto natomiast pamiętać, że podobnie jak inne produkcje zespołów należących do Xbox Game Studios, tak i nowa odsłona serii Fable w dniu swojego debiutu trafi do usługi Xbox Game Pass.