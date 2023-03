War Hospital z datą premiery. Nowy zwiastun ciekawej polskiej produkcji

Przychodzimy z gratką dla miłośników niecodziennych gier strategicznych. Podczas pokazu firmy Nacon przedstawiciele polskiego studia Brave Lamb ujawnili nowy zwiastun gry War Hospital, który ujawnił datę premiery produkcji. Znajdziecie go oczywiście poniżej.

War Hospital – data premiery na nowym zwiastunie

Powyższy materiał podkreśla to, z czym zapozna nas gra od strony fabularnej. Żołnierz Jack pisze do swojej ukochanej, aby opowiedzieć jej o ostatnich wydarzeniach z francuskiego frontu – wówczas słyszymy: Niemiec, który mnie postrzelił, miał w swoich oczach więcej sympatii niż chirurg, który mnie zszywał. W grze wcielimy się bowiem w emerytowanego lekarza i majora, Henry’ego Wella, który ze względu na wybuch I wojny światowej został przywrócony do służby. Zadaniem gracza będzie natomiast prowadzenie brytyjskiego szpitala polowego.

Na koniec dowiedzieliśmy się, że War Hospital zadebiutuje 31 sierpnia bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.